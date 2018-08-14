Россиян среди погибших в результате обрушения моста в Генуе нет

Россиян нет среди погибших в результате обрушения моста в Генуе, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в итальянском городе.

На данный момент известно о 22 погибших. Разбор завалов продолжается.

Мост через реку, соединяющий две части Генуи, построили в 1960-х годах. Последняя реконструкция моста проводилась в 2016 году.

По словам очевидцев, в пролет ударила молния, и именно это могло стать причиной трагедии.

Ранее Владимир Путин направил президенту Италии Серджо Маттарелле телеграмму с соболезнованиями в связи с жертвами при обрушением моста.