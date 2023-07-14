В ФМБА заявили об отсутствии угрозы переоблучения граждан после ЧП на уральском комбинате

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Жабрико

Угрозы переоблучения россиян, проживающих рядом с Уральским электрохимическим комбинатом (УЭХК), где разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана, нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ.

"Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Угрозы переоблучения населения, химического загрязнения территории, радиоактивного и химического загрязнения объектов окружающей среды отсутствуют", – заявили в агентстве.

Ранее сообщалось, что 14 июля на предприятии в свердловском Новоуральске произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом в один кубометр.

В связи с произошедшим персонал цеха был эвакуирован, а представители предприятия отмечали, что ЧП носит локальный характер и ограничено территорией производственного участка.

Позже сотрудники экстренных служб сообщили о гибели одного работника предприятия в результате механического воздействия. Допустимая концентрация опасных веществ не превышена и находится в норме, отмечали они.

Также "Росатом" заявлял, что последствия произошедшего ЧП не угрожают населению региона и сотрудникам предприятия. В компании рассказали, что работники прошли медицинское обследование и большинство из них отправили по домам.

