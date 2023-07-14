Большинство работников уральского предприятия были отправлены домой после медобследования

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Сотрудники Уральского электрохимического комбината (УЭХК), которые находились в цеху, где произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана, прошли медицинское обследование, большинство из них были отправлены домой. Об этом сообщает ТАСС.

"Один из наших коллег получил механическую травму, несовместимую с жизнью, спасти его не удалось. <…> Остальные работники, находившиеся в производственном помещении цеха в момент инцидента, были направлены на медицинское обследование. <..> Большинство из них уже направлены домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает", – отметили в отделе по связям с общественностью УЭХК.

На предприятии "Росатома" добавили, что в результате ЧП погиб слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства 1958 года рождения.

Радиационный фон на территории комбината в четыре раза ниже природной нормы, подчеркнули в пресс-службе.

Утром 14 июля на предприятии в свердловском Новоуральске произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом в один кубометр. Персонал цеха был эвакуирован. Представители предприятия подчеркнули, что ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка.

Позже сотрудники экстренных служб сообщили о гибели одного сотрудника в результате механического воздействия. Допустимая концентрация опасных веществ не превышена и находится в норме, добавили они.

Также "Росатом" отмечал, что последствия произошедшего ЧП не угрожают населению региона. После произошедшего компания приняла решение создать комиссию, которая установит причины произошедшего.

