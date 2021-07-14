Два автомобиля столкнулись на Зеленоградской улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием двух автомобилей произошло на Зеленоградской улице в Москве, движение автомобилей на данном участке Северо-Восточной хорды в сторону центра осуществляется только по одной полосе. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Зеленоградской улице в районе дома 7 (Северо-Восточная хорда в сторону центра) столкнулись два автомобиля. Движение свободно только по одной полосе", – говорится в сообщении.

В департаменте рекомендовали водителям объезжать данный участок по возможности.

Ранее на Профсоюзной улице автобус перекрыл дорогу после столкновения с легковым автомобилем. Из-за этого движение на улице было ограничено, на участке сформировался затор.