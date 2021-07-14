Полиция применила слезоточивый газ против бывших силовиков, попытавшихся штурмовать Раду

Фото: ТАСС/Андрей Ратмиров

На Украине полицейские применили слезоточивый газ против бывших представителей силовых структур, попытавшихся взять штурмом Верховную раду, где проходит пленарное заседание. Транслировал происходящее телеканал "Украина-24".

Экс-силовики снесли металлическое ограждение у здания парламента и предприняли попытку пробиться к дверям нескольких подъездов главного здания Рады. В результате правоохранители использовали слезоточивый газ, после чего завязалась драка.

В настоящее время ветераны силовых структур проводят протестные акции в столице и областных центрах страны, требуя произвести перерасчет пенсий.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате политической акции возле офиса депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука.

Участники акции забрасывали здание дымовыми шашками и фаерами.

