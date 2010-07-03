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Сбой произошел в работе европейской навигационной спутниковой системы "Галилео", передает РИА Новости.

Рабочие спутники перешли в статус "не используются (по целевому назначению)". По последним данным, проблема связана с комплексом точного времени "Галилео", расположенным в Италии.

Cистема могла выйти из строя из-за ошибки, заложенной в программное обеспечение спутников из наземного комплекса управления, считает главный редактор журнала "Вестник ГЛОНАСС" Константин Крейденко. Он объяснил, что при создании системы в нее заложили режим работы без связи с наземными пунктами управления в течение 60 суток.

Поэтому со спутников можно продолжать получать навигационные данные, но без гарантии точности. Тем не менее Крейденко предложил дождаться официального комментария европейской стороны.

Аналогичного мнения о причинах сбоя придерживается член-корреспондент российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин. Он напомнил, что ошибка в заложенных на спутники данных была причиной кратковременного выхода из строя системы ГЛОНАСС несколько лет назад. По словам Ионина, ситуация еще раз показывает, что гражданским потребителям лучше использовать сразу несколько разных навигационных систем.

С конца 2016 года Европейская система спутникового позиционирования действует по всему миру. Более 200 миллионов человек используют ее для определения своего географического положения или определения маршрута. В ее работе задействованы 26 спутников.

Систему создавали и финансировали страны Евросоюза. Кроме того, в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина.

В мире существуют еще три крупных навигационных системы: российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.