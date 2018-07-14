Мост частично обрушился в Чите из-за паводка

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На севере Читы из-за паводка частично обрушился дорожный мост, сообщает "Интерфакс".

Мост регионального значения "Обход города Чита" перекрыли еще 11 июля из-за подмыва опоры. В субботу сооружение не выдержало, и два его пролета рухнули.

9 июля в Забайкалье объявили режим чрезвычайной ситуации из-за проливных дождей, которые вызвали подъем уровня воды в реках.

На дорогах общего пользования регионе из-за наводнения пострадали 27 автомобильных мостовых сооружений, из них 13 разрушены, 14 повреждены. Пока движение восстановлено по двум мостам.