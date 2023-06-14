ВСУ обстреляли приграничные населенные пункты Глушковского района Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины обстреляли приграничные населенные пункты Глушковского района Курской области, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"В поселке Теткино на спиртзаводе разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение. Также под обстрел попали села Коровяковка и Попово-Лежачи. Здесь обошлось без повреждений", – отметил он.

Накануне бойцы украинской стороны атаковали поселки Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе. По словам Старовойта, в Теткино повреждения получили девять домов, два из них загорелись. Там было нарушено газо- и электроснабжение. Поврежден автомобиль. Пострадавших не выявили.

В поселке Глушково в результате обстрела были повреждены несколько домов.