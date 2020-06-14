Фото: портал мэра и правительства Москвы
Человек упал в Москву-реку в районе набережной Тараса Шевченко. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Прибывшими пожарными 25 ПЧ и спасателями МГПСС поисково-спасательной станции "Ленинские горы" на мелководье был обнаружен человек с травмой ноги", – говорится в сообщении.
Спасатели подняли пострадавшего на катер, доставили к причалу и передали его медикам скорой помощи.
Ранее спасатели вытащили из Нижнего Кузьминского пруда тонущих мужчину и женщину. Они доставили пострадавших на берег и оказали им первую помощь.