Пожар произошел на полигоне с боеприпасами в Воронеже

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На полигоне под Воронежем начали взрываться боеприпасы после возгорания сухой травы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"На полигоне по утилизации боеприпасов после возгорания травы детонируют снаряды", – сказал собеседник агентства.

Уточняется, что ближайшее село находится в 20 километрах от места происшествия.

Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, что к настоящему моменту возгорание локализовано.

"Силами штатных пожарных команд гарнизона, а также расчетов МЧС место возгорания локализовано. Осуществляется проливка территории", – отметили в ведомстве.

Там также добавили, что пострадавших или угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

