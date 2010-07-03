Пожар произошел на полигоне для утилизации боеприпасов в Нижегородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар произошел на площадке по утилизации боеприпасов под Нижним Новгородом, передает "Интерфакс". Возгорание ликвидировали.

В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Володарского района сообщили, что пожар потушен и угрозы населению нет.

Ранее появлялась информация, что природный пожар затронул часть военного полигона в Нижегородской области. Уточнялось, что на поле горит сухая трава и слышна хлопки.