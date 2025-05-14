Школьница погибла в Кабардино-Балкарии от удара копьем

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Воспитанница детской спортшколы в Кабардино-Балкарии погибла после попадания копья в голову. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 3 мая во время тренировки по легкой атлетике в спортшколе станицы Приближная в Прохладненском районе. По данным ведомства, 17-летний воспитанник спортшколы, оставшись без контроля педагога, метнул копье и попал в голову 14-летней девочки. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась через пару дней от полученных травм.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи уже допросили очевидцев, сотрудников спортшколы и профильного министерства, а также изъяли документацию, в которой прописан порядок проведения полевых учебных занятий и требования к обеспечению техники безопасности. Сейчас сотрудники СК проводят иные мероприятия для сбора доказательств.

"Действиям ответственных лиц будет дана надлежащая правовая оценка", – отметили в ведомстве.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту убийства президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Конева. По версии СК, тело мужчины было найдено на территории полигона "Невский" возле мишеней для стрельбы. Следователи зафиксировали в голове убитого огнестрельное ранение.

