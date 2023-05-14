Здание военкомата загорелось в центре Мурманска

Фото: телеграм-канал "#МЧСМурманск"

В административном здании, где находятся отделы военного комиссариата и надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС РФ, произошел пожар. Площадь составила 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"В 02:07 поступило сообщение о возгорании в здании по адресу: Мурманск, улица Буркова, дом 4. В результате происшествия выгорело помещение цокольного этажа на общей площади 100 квадратных метров", – указало ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, к тушению огня привлекли 18 человек и 5 единиц техники. Ведомство уточнило, что пожар удалось ликвидировать в 03:14. Причина возгорания выясняется.

До этого стало известно о пожаре в покрасочном цехе в Тольятти. Тогда, по информации МЧС, площадь возгорания составляла 6 тысяч квадратных метров.

Позже стало известно о том, что площадь возгорания увеличилась до 20 тысяч квадратных метров. К тушению огня были привлечены 314 человек и 69 единиц техники, а также два пожарных поезда.

Утром 14 мая пожарные смогли ликвидировать открытое горение на территории покрасочного цеха одного из предприятий в Тольятти.

Названа предварительная причина пожара на фабрике "Феррони" в Тольятти