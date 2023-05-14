Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Два автомата и пять магазинов с патронами достали из Москвы-реки. Найденные предметы отправят на экспертизу. О необычной находке рассказали в экстренных службах.

Специалисты службы безопасности по прокату электросамокатов заметили в воде предметы, которые напоминали средства индивидуальной мобильности.

"Приехавшие на место специалисты при помощи специальных магнитов достали из воды находку. Но оказалось, что это не электросамокаты, а два автомата и пять магазинов с патронами", – передает ТАСС сообщение экстренных служб.

Ранее следственный комитет организовал проверку после того, как в Москве-реке был найден пакет с фрагментом тела женщины. Специалисты намерены выяснить все обстоятельства случившегося. Следователи опросили очевидцев и просмотрели материалы с камер видеонаблюдения.



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