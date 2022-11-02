В Белгороде заметили мужчину с муляжом гранаты

Фото: телеграм-канал Mash

В Белгороде был замечен мужчина, который держал в руках муляж гранаты. Об этом написал исполняющий обязанности мэра города Валентин Демидов на свой странице "ВКонтакте".

По его словам, из-за этого перекрывалось движение в районе универмага "Белгород". В частности, около 21:50 закрывали улицу Попова.

"Следственные действия еще ведутся, но уже ясно, что угрозы нет. Движение возобновлено", – написал Демидов.

Ранее управление МВД по Херсонской области сообщило, что правоохранители задержали группу из пяти диверсантов-разведчиков. В ходе обысков силовики обнаружили несколько тайников, откуда изъяли автоматы и пулеметы Калашникова. Кроме того, у них нашли свыше восьми тысяч патронов, гранатометы, противотанковые ракеты, гранаты.



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