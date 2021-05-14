Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области

19:33
Фото: СК РФ
В ходе расследования уголовного дела об убийстве 12-летней девочки в рабочем поселке Большое Козино был задержан 49-летний житель Нижегородской области. Информация об этом появилась на сайте регионального СК.
"По версии следствия, 13 мая 2021 года подозреваемый на электричке прибыл из города Заволжье в рабочий поселок Большое Козино. Передвигаясь на велосипеде, он заметил незнакомую малолетнюю девочку. В лесополосе поселка он напал на ребенка, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, а затем убил ее, нанеся смертельные ножевые ранения", – говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что сейчас задержанного допрашивают. В его доме проводится обыск. Уже известно, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Об обнаружении тела убитой девочки стало известно 13 мая. Ребенок вышел из школы, но домой так и не вернулся.
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