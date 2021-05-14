В Тверской области нашли живой пропавшую ранее 11-летнюю школьницу

16:36
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Пропавшую вечером 13 мая в Тверской области 11-летнюю девочку нашли живой в соседней деревне. Информация об этом появилась на сайте регионального СК.
"Ранее сообщалось, что 14 мая 2021 года в утреннее время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что накануне девочка 2009 года рождения, проживающая в деревне Вахонино Конаковского района Тверской области, не вернулась с прогулки домой", – говорится в сообщении.
Сотрудники МВД оперативно выехали по месту жительства ребенка и опросили родственников девочки. Также была организована масштабная поисковая операция с привлечением служащих МЧС и волонтеров.
"14 мая текущего года слаженное взаимодействие участников поисков привело к положительному результату, девочка была обнаружена в близлежащей деревне", – заключается в материале.
Ранее стало известно об обнаружении тела 12-летней девочки в лесу в Нижегородской области. Она не вернулась из школы.
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