В Тверской области нашли живой пропавшую ранее 11-летнюю школьницу

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Пропавшую вечером 13 мая в Тверской области 11-летнюю девочку нашли живой в соседней деревне. Информация об этом появилась на сайте регионального СК.

"Ранее сообщалось, что 14 мая 2021 года в утреннее время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что накануне девочка 2009 года рождения, проживающая в деревне Вахонино Конаковского района Тверской области,​​ не вернулась с прогулки домой", – говорится в сообщении.

Сотрудники МВД оперативно выехали по месту жительства ребенка и опросили родственников девочки. Также была организована масштабная поисковая операция с привлечением служащих МЧС и волонтеров.

"14 мая текущего года слаженное взаимодействие участников поисков привело к положительному результату, девочка была обнаружена в близлежащей деревне", – заключается в материале.

Ранее стало известно об обнаружении тела 12-летней девочки в лесу в Нижегородской области. Она не вернулась из школы.