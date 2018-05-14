Число погибших при столкновениях в Газе палестинцев возросло до 18

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Число палестинцев, погибших в столкновениях с израильскими войсками в Газе, возросло до 18. Еще более 900 человек ранены. Об этом сообщил официальный представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.

Как сообщил РИА Новости сотрудник медслужбы, среди погибших есть один ребенок.

Протесты и беспорядки в Газе резко активизировались на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме. Военные ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам.

По данным израильских силовиков, в беспорядках участвуют более 35 тысяч человек на 12 участках границы.

Ранее ассамблея Межпарламентского союза в Женеве приняла резолюцию против позиции США по Иерусалиму. В тексте резолюции выражается солидарность и поддержка народа Палестины в борьбе за их законные права, заявляется о неприятии решения администрации США. Документ призывает парламенты стран-участниц МПС способствовать восстановлению границ Палестины в том виде, в котором они были очерчены в 1967 году, со столицей в Восточном Иерусалиме.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Кроме того, он заявил, что посольство страны в Израиле может быть перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.

Подобная позиция вызвала настороженность в Кремле и недоумение у экспертов-политологов, которые назвали такое заявление контрпродкутивным для США.