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Происшествия

16:50

Пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве смогут получить страховые выплаты

происшествия

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Пассажиры, которые пострадали в аварии с автобусом в центре Москвы, могут претендовать на страховые выплаты. Об этом рассказали в пресс-службе Национального союза страховщиков ответственности.

"Пострадавшим пассажирам автобуса, попавшего в ДТП в Москве, положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика", – рассказал президент НССО Игорь Юргенс.

По информации, содержащейся в системе НССО, в компании "СОГАЗ" застрахована ответственность перевозчика. Наличие действующего договора страхования там подтвердили и заявили о готовности осуществлять выплаты, если будет признан страховой случай.

Инцидент произошел утром 14 апреля на Марксистской улице. С маршрута сошел автобус № 901. По информации департамента транспорта, причиной происшествия стало резкое недомогание водителя, однако перед рейсом он прошел осмотр, жалоб выявлено не было.

В Дептрансе назвали предварительную причину аварии на Марксистской улице

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