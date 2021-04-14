Пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве смогут получить страховые выплаты

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Пассажиры, которые пострадали в аварии с автобусом в центре Москвы, могут претендовать на страховые выплаты. Об этом рассказали в пресс-службе Национального союза страховщиков ответственности.

"Пострадавшим пассажирам автобуса, попавшего в ДТП в Москве, положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика", – рассказал президент НССО Игорь Юргенс.

По информации, содержащейся в системе НССО, в компании "СОГАЗ" застрахована ответственность перевозчика. Наличие действующего договора страхования там подтвердили и заявили о готовности осуществлять выплаты, если будет признан страховой случай.

Инцидент произошел утром 14 апреля на Марксистской улице. С маршрута сошел автобус № 901. По информации департамента транспорта, причиной происшествия стало резкое недомогание водителя, однако перед рейсом он прошел осмотр, жалоб выявлено не было.

