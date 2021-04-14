Одного человека госпитализировали после обрушения на территории ТЭЦ в Тамбове

Фото: Главное управление МЧС по Тамбовской области

Одного человека госпитализировали после обрушения в здании на территории ТЭЦ в Тамбове. Об этом сообщил представитель регионального главка МЧС в беседе с РИА Новости.

Ранее в региональном управлении Следственного комитета заявили, что под завалами находились двое пострадавших, их госпитализировали.

"Один из них (пострадавших. – Прим. ред.) госпитализирован", – уточнили в МЧС.

На месте происшествия продолжается разбор завалов. По последним данным, произошло обрушение кровли, стены мансарды и третьего этажа. В аварийно-спасательных работах участвуют 44 человека и 16 единиц техники.

Сообщение об обрушении поступило в дежурную часть в среду, 14 апреля, в 04:40. Как утверждали в МЧС, все случилось в административном здании.

По факту обрушения сотрудники регионального СК начали проверку.