Одного человека госпитализировали после обрушения на территории ТЭЦ в Тамбове

07:09
Фото: Главное управление МЧС по Тамбовской области
Одного человека госпитализировали после обрушения в здании на территории ТЭЦ в Тамбове. Об этом сообщил представитель регионального главка МЧС в беседе с РИА Новости.
Ранее в региональном управлении Следственного комитета заявили, что под завалами находились двое пострадавших, их госпитализировали.
"Один из них (пострадавших. – Прим. ред.) госпитализирован", – уточнили в МЧС.
На месте происшествия продолжается разбор завалов. По последним данным, произошло обрушение кровли, стены мансарды и третьего этажа. В аварийно-спасательных работах участвуют 44 человека и 16 единиц техники.
Сообщение об обрушении поступило в дежурную часть в среду, 14 апреля, в 04:40. Как утверждали в МЧС, все случилось в административном здании.
По факту обрушения сотрудники регионального СК начали проверку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: