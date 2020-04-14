Сотрудник шоколадной фабрики украл с работы 600 кг какао-масла

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудник столичной шоколадной фабрики украл с работы 600 килограммов какао-масла. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В ведомстве рассказали, что в правоохранительные органы поступило заявление от представителя фабрики, которая расположена на Верейской улице, о крупной краже какао-масла. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники задержали 51-летнего мужчину.

В ходе следственных мероприятий стало ясно, что, воспользовавшись своим служебным положением, злоумышленник подогнал автомобиль к фабрике, после чего погрузил туда продукцию и скрылся с места происшествия. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция задержала женщину за кражу денег из шкафчиков раздевалки столичного фитнес-клуба. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Сообщалось, что подозреваемая посещала спортивный клуб, где тренировалась, а затем похищала деньги из раздевалки. Женщина пользовалась тем, что у некоторых шкафчиков были неисправны замки.

