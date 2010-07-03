В Подмосковье перевернулась лодка с рыбаками, один человек погиб

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В одном из прудов на территории Московской области перевернулась лодка с двумя рыбаками. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент произошел вблизи деревни Верейка Егорьевского района. Погиб мужчина 1955 года рождения, второго рыбака спасли и передали сотрудникам скорой помощи.