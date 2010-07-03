Открытое горение в парке "Лосиный остров" ликвидировали

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Открытое горение на территории парка "Лосиный остров" в городском округе Балашиха ликвидировали. На данный момент идет проливка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Пожар произошел в зоне санитарной вырубки леса в заповеднике со стороны Балашихи. Происходило горение "порубочных остатков и штабелей с бревнами". По предварительным данным, пострадавших нет.

К тушению возгорания были привлечены более 30 человек и 10 единиц техники. Огонь распространился на площади более тысячи квадратных метров. Пожарные не допустили перехода огня на дома, расположенные всего в километре от очага пожара.