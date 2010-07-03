Пожар в парке "Лосиный остров" локализован

Фото: Скриншот с видео телеканала Москва 24

Пожар в зоне санитарной вырубки леса в заповеднике "Лосиный остров" со стороны Балашихи локализован.

Об этом телеканалу "Россия 24" сообщил начальник отдела информации, пропаганды и связи с общественностью МЧС по Московской области Федор Польшин.

По его словам, происходило горение "порубочных остатков и штабелей с бревнами". Предварительно, пострадавших нет.

Всего к тушению привлечены более 30 человек и 10 единиц техники. Пожар локализован на площади тысяча квадратных метров.

Ранее отмечалось, что ближайший к месту возгорания населенный пункт расположен на расстоянии одного километра.