Пожар вспыхнул в лесу под Балашихой

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Пожар произошел в зоне санитарной вырубки леса под Балашихой, передает телеканал Москва 24. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров.

"В лесу под Балашихой загорелись порубочные остатки от прошлогодней санитарной вырубки", − сообщили ТАСС в экстренных службах.

Отмечается, что ближайший к месту возгорания населенный пункт расположен в 1 километре. Информации о пострадавших нет. Тушением пожара занимаются сотрудники Рослесхоза и МЧС.

Как уточнили "Интерфаксу" в экстренных службах, хотя ЧП произошло в километре от жилых домов на Лосином острове, "угрозы перехода огня на них пока нет". Однако собеседник агентства отметил неблагоприятное направление ветра, который дует в сторону жилого массива. "Может приносить дым и запах гари", − пояснил представитель экстренных служб. При этом он добавил, что жалоб от местных жителей пока не поступало.