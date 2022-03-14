Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве модели Ведлер

Фото: СК РФ

Суд в Москве арестовал Дмитрия Коровина, обвиняемого в убийстве модели Гретты Ведлер. Об этом сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры.

"С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры Пресненский районный суд избрал в отношении 23-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве Гретты Ведлер, меру пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в прокуратуре.

Подозреваемый пробудет в заключении до 13 мая 2022 года.

Тело модели было найдено в Липецке в чемодане, спрятанном в автомобиле. Об исчезновении Ведлер год назад из отеля на улице Лесной в Москве сообщил в полицию ее друг.

По факту убийства девушки было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержали ее бывшего молодого человека.

В ходе допроса мужчина полностью признал вину в убийстве Ведлер, пояснив представителю СК, что задушил девушку в ходе ссоры, возникшей из-за финансовых и бытовых разногласий. В настоящее время следователи просят Пресненский районный суд Москвы арестовать обвиняемого.