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происшествия

14 марта, 18:40

Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве модели Ведлер

происшествиякриминал

Фото: СК РФ

Суд в Москве арестовал Дмитрия Коровина, обвиняемого в убийстве модели Гретты Ведлер. Об этом сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры.

"С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры Пресненский районный суд избрал в отношении 23-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве Гретты Ведлер, меру пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в прокуратуре.

Подозреваемый пробудет в заключении до 13 мая 2022 года.

Тело модели было найдено в Липецке в чемодане, спрятанном в автомобиле. Об исчезновении Ведлер год назад из отеля на улице Лесной в Москве сообщил в полицию ее друг.

По факту убийства девушки было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержали ее бывшего молодого человека.

В ходе допроса мужчина полностью признал вину в убийстве Ведлер, пояснив представителю СК, что задушил девушку в ходе ссоры, возникшей из-за финансовых и бытовых разногласий. В настоящее время следователи просят Пресненский районный суд Москвы арестовать обвиняемого.

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