Двоих готовивших теракт боевиков ИГ уничтожили на Ставрополье

Двоих боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ нейтрализовали в Ставропольском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК). По данным силовиков, они планировали устроить теракт.
Информацию о возможном перемещении вооруженных бандитов в Шпаковском районе вблизи хутора Балки органы ФСБ получили в ночь с 13 на 14 марта.
При попытке правоохранителей остановить подозрительный автомобиль находящиеся в машине лица открыли огонь из автомата, применили гранату и попытались скрыться. В итоге бандитов нейтрализовали.
13 марта в Самарской области уничтожили боевика, который готовил теракт. Боевику, который находился в доме в селе Екатериновка Безенчукского района, предложили сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В ходе короткого боеконтакта бандит был нейтрализован.
По данным оперативного штаба НАК, преступник являлся сторонником одной из международных террористических организаций, поддерживал связь с преступниками, которые находятся за рубежом. Как уточняется, у бандита были намерения взорвать самодельное устройство в месте массового пребывания людей.
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