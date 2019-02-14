Боевые патроны обнаружили у адвоката Савина в Москве

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Сотрудники полиции задержали адвоката Романа Савина после того, как обнаружили в его квартире 45 боевых патронов калибра 7,62 миллиметра, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, сотрудники полиции и ФСБ РФ по Москве и Подмосковью обнаружили патроны при проведении оперативно-разыскных мероприятий в квартире по адресу: улица Твардовского, дом 9.

Изъятые патроны отправили на исследование. По данному факту ведется проверка.