Информация об угрозе взрыва в ТЦ "Охотный ряд" не подтвердилась

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Информация об угрозе взрыва в торговом центре "Охотный ряд" не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

"Правоохранительные органы проверили здание торгового центра "Охотный ряд", информация об угрозе оказалась ложной", – сообщил он.

В субботу, 14 января, неизвестный доложил о соответствующей угрозе. Из здания ТЦ эвакуировали более 4 тысяч человек.

Работу на месте провели полицейские и кинологи.

Ранее появилась информация о том, что в Москве "заминировали" все торговые центры. Сотрудники оперативных служб провели выборочные проверки. При этом эвакуации не потребовалось, поскольку, по предварительным данным, сигнал поступил с территории Украины.

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