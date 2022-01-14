В районе гибели "Курска" не было британских субмарин – Минобороны Великобритании

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Фото: ТАСС/Майстерман Семен
Министерство обороны Великобритании не имеет данных о присутствии британских подлодок в районе гибели российской атомной субмарины "Курск" в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат командования Военно-морских сил (ВМС) Великобритании.
Так в иностранном ведомстве прокомментировали слова командующего Северным флотом на момент гибели "Курска" Вячеслава Попова, который ранее заявил, что российская подлодка погибла в результате столкновения с британской субмариной. Попов отмечал, что российские военные запрашивали у британских коллег проведение инспекции своих подлодок для подтверждения нахождения одной из них в районе гибели "Курска".
"Что касается вашего запроса с просьбой подтвердить, что какая-то атомная субмарина Королевского флота Великобритании находилась в Баренцевом море 12 августа 2000 года, то я могу подтвердить, что у министерства обороны нет записей, удовлетворяющих эту часть вашего запроса", – заявили в командовании.
Также британские военные предоставили архивные данные о заседании британского парламента от 14 ноября 2000 года. Из стенограммы выступления действующего на тот момент министра по вопросам Европы Кита Ваза, отвечавшего на вопрос одного из парламентариев о причастности британской субмарины к гибели "Курска", следует, что занимавший в то время пост министра обороны Великобритании Джефф Хун заверил главу Минобороны РФ Игоря Сергеева об отсутствии британских подлодок в зоне происшествия.
"Государственный министр по международным делам не делал представлений России в связи с заявлениями, что британская субмарина была вовлечена в катастрофу Курска", – говорится в архивных материалах.
22 ноября 2021 года адмирал Вячеслав Попов заявил, что атомная подлодка "Курск" затонула из-за столкновения с субмариной НАТО. Он отметил, что с вероятностью 90% знает название судна, которое столкнулось с "Курском". При этом он отказался уточнять его из-за отсутствия доказательств.
Российская подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Погибли все 118 членов экипажа. Согласно официальной версии российской правительственной комиссии, АПЛ погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65–76, который привел к последующей детонации.
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