Причиной смерти студентки в Китае стала чрезмерная диета

Фото: weibo.com

Китайская студентка, которая на протяжении пяти лет питалась только рисом и маринованными перцами чили, скончалась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание South China Morning Post.

Причиной смерти девушки эксперты называют истощение. Из-за сложного финансового положения она была вынуждена ограничивать себя в питании. Проблемы с деньгами в семье возникли после поочередной смерти отца и матери. Девушка ухаживала за младшим братом, которому требовалась медицинская помощь.

Из-за своего ограниченного рациона китаянка весила около 22 килограммов. В октябре 2019 года врачи диагностировали у нее серьезные проблемы с сердцем и почками, после чего девушка обратилась в благотворительные организации. Неравнодушные люди собрали для нее почти миллион юаней.

Другая распространенная форма проблем с питанием – ожирение – может стать причиной не меньшего количества заболеваний. Специалисты из Центра исследования рака Медицинского центра Дартмут-Хичкок предложили новый способ борьбы с данным недугом.

