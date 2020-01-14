Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

14 января, 22:15

Причиной смерти студентки в Китае стала чрезмерная диета

происшествия за рубежом

Фото: weibo.com

Китайская студентка, которая на протяжении пяти лет питалась только рисом и маринованными перцами чили, скончалась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание South China Morning Post.

Причиной смерти девушки эксперты называют истощение. Из-за сложного финансового положения она была вынуждена ограничивать себя в питании. Проблемы с деньгами в семье возникли после поочередной смерти отца и матери. Девушка ухаживала за младшим братом, которому требовалась медицинская помощь.

Из-за своего ограниченного рациона китаянка весила около 22 килограммов. В октябре 2019 года врачи диагностировали у нее серьезные проблемы с сердцем и почками, после чего девушка обратилась в благотворительные организации. Неравнодушные люди собрали для нее почти миллион юаней.

Другая распространенная форма проблем с питанием – ожирение – может стать причиной не меньшего количества заболеваний. Специалисты из Центра исследования рака Медицинского центра Дартмут-Хичкок предложили новый способ борьбы с данным недугом.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика