Следователи начали проверку по делу гибели журналиста Sputnik в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет организовал проверку по факту гибели журналиста Sputnik гражданина Испании Мануэля Регаладо. Сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 40-летний Регаладо погиб на юго-западе Москвы.

Согласно материалам дела, тело мертвого мужчины было обнаружено 13 января возле жилого дома. На данный момент устанавливаются все обстоятельства дела. Как уточнила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, в ходе осмотра места жительства погибшего установлено, что порядок вещей не нарушен, а следы борьбы отсутствуют.

Кроме того, были опрошены соседи и родственница журналиста, которая во время происшествия находилась с ним в квартире. Иванова также добавила, что по делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что полиция организовала также проверку по факту падения мужчины на рельсы на станции метро "Октябрьская" Калужско-Рижской линии столичного метрополитена.