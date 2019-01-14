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17:47

В МЧС опровергли обнаружение тел троих погибших при взрыве в Шахтах

происшествия

17:47

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Сообщения СМИ об обнаружении тел еще троих погибших при взрыве газа в жилом доме города Шахты в Ростовской области, не подтверждается. В настоящий момент поисково-спасательные работы продолжаются. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

"Поиски четырех человек продолжаются", – сказала представитель ведомства, передает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что при разборе завалов найдены тела еще троих погибших.

По данным администрации региона, под завалами пострадавшего от взрыва дома в Шахтах может оставаться семья из трех человек. В одной из квартир на восьмом этаже жили супруги и их дочь 1994 года рождения. После ЧП знакомые пытались связаться с ними по телефону, но им это не удалось. Сейчас спасатели ищут семью на верхних этажах здания, однако не исключено, что люди могли уехать из дома еще до взрыва.

В результате взрыва бытового газа в жилом многоэтажном доме №16 по улице Хабарова частично обрушились восьмой и девятый этажи. По информации МЧС, взрыв разрушил четыре квартиры, где проживали 12 человек. Погибла одна женщина, семерых жильцов, в том числе одного ребенка, удалось спасти из-под завалов.

По словам губернатора области Василия Голубева, разбор завалов займет не менее суток. Кроме того, в ходе проверки специалисты обнаружили на доме трещины.

Взрыв газа в жилом доме в Шахтах

происшествия

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