Волейболист из Бауманки выпал из окна и погиб

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Обстоятельства гибели молодого человека, найденного мертвым на Госпитальной набережной столицы, выясняют следователи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Тело парня 1995 года рождения обнаружили 13 января под окнами общежития. При осмотре были выявлены травмы, характерные для падения с высоты.

По предварительным данным, погибший выпал из окна. Есть сведения, что молодой человек играл за сборную МГТУ имени Баумана по волейболу. В настоящее время правоохранители проводят проверку.