В Госдуме прокомментировали ЧП в городе Шахты

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В понедельник, 14 января, в городе Шахты в жилом доме произошел взрыв газа. В результате ЧП в здании обрушились два этажа – восьмой и девятый. В разрушенных квартирах проживали 12 человек. Из них семь спасены, один погиб, судьба четырех человек устанавливается. По факту взрыва бытового газа возбуждено уголовное дело.

Член комитета Госдумы от Ростовской области по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Чернышев, бывший мэр Ростова-на-Дону (1990–2014) рассказал в беседе с порталом Москва 24, что по законодательству все газовое оборудование, которое было, по его словам, поспешно передано населению без технической подготовки, обязано обслуживаться специализированной организацией, чтобы исключить случаи "неправильной эксплуатации достаточно опасного газового оборудования".

По его словам, в Ростовской области есть определенные проблемы с жилищным фондом и газовой ситуацией в целом, особенно это касается старых домов. "У нас есть "хрущевки", где газовая аппаратура сегодня находится в помещениях, которые по СНиПам недопустимы. Иногда в ванных комнатах стояли нагревательные элементы – то есть есть риски определенные. Эти риски надо планомерно исключать при проведении капитальных ремонтов", – считает Чернышев.

Он подчеркнул, что на это и были направлены последние изменения в законодательстве по капремонту, где была расширена его номенклатура, введены несущие конструкции, в том числе и требования к газовому оборудованию. "За один присест эту тему мы не закроем, но если каждый год планомерно делать, то мы сможем значительно снизить риски подобных ситуаций", – резюмировал собеседник портала Москва 24.