Ребенок упал в канализационный люк в ТиНАО

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Ребенок провалился в канализационный люк в поселке Коммунарка в ТиНАО. Об этом сообщили Агентству "Москва" в ЦУКС столичного управления МЧС.

По информации ЦУКС, ребенок упал в люк на улице Бачуринская в Коммунарке. "Малыша извлекли до прибытия наших сотрудников", – уточнил собеседник агентства.

Как рассказали в ведомстве, сейчас спасенного ребенка осматривают врачи скорой помощи.