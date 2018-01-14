В Бурятии завели уголовное дело после массового отравления посетителей кафе

Фото: ТАСС/ ГУ МЧС России по Республике Коми
В Улан-Уде (республика Бурятия) возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей одного из кафе.
После инцидента в больницу доставили 64 человека, из них 12 несовершеннолетних. В 10 случаях подтвержден диагноз сальмонеллез, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Деятельность кафе "ШулэнДо" временно приостановлена. Руководство заведения через соцсети принесло извинения пострадавшим посетителям.
Ранее в подмосковных Люберцах с отравление госпитализировали 40 учащихся кадетской школы. Возбуждено уголовное дело.