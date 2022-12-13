Супруга главного дирижера ансамбля "Донбасс" погибла при обстреле ДНР

Фото: телеграм-канал Readovka

Жена главного дирижера академического ансамбля песни и танца "Донбасс" Петра Рыжова Татьяна погибла при обстреле территории Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на странице коллектива в соцсети "ВКонтакте".

"Коллектив <...> выражает глубочайшие соболезнования нашему другу и коллеге, главному дирижеру Петру Николаевичу Рыжову в связи с трагической гибелью супруги Татьяны. Ее жизнь забрал очередной обстрел украинской армии", – указано в публикации.

Там отметили, что супруги воспитывали двоих детей.

Ранее сообщалось, что депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск. Владимир Путин подписал указ о ее награждении орденом Мужества посмертно.

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