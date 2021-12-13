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Полицейские начали проверку после травмирования девочки в игровом центре в Красноярске. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

"Предварительно установлено, что 12 декабря в вечернее время женщина находилась с дочерью в одном из детских развлекательных центров города Красноярска. В тот момент, когда девочка скатывалась с мягкой горки, вокруг ее шеи обмотался канат", – говорится в сообщении.

Уточняется, что проверка организована по заявлению матери. В ходе нее будут установлены все обстоятельства случившегося и назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным СУ СКР по краю и Республике Хакасия, инцидент произошел в парке семейного отдыха на улице Алексеева. Следователи организовали проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям администрации парка отдыха на предмет обеспечения контроля за безопасностью детей во время пребывания в игровом центре, а также соблюдения правил и условий эксплуатации игрового оборудования", – уточняется в сообщении.

Ранее СК организовал проверку по факту гибели 17-летнего подростка из-за детонирования боеприпаса в подмосковном Подольске. Школьник разбирал в своей комнате найденные ранее боеприпасы. Один из них сдетонировал и причинил травмы, от которых он скончался.

