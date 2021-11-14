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Происшествия

17:35

СК начал проверку после гибели подростка из-за детонирования боеприпаса в Подмосковье

происшествия

Фото: телеграм-канал SHOT

Следственный комитет организовал проверку по факту гибели 17-летнего подростка из-за детонирования боеприпаса в подмосковном Подольске. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, 12 ноября школьник разбирал в своей комнате найденные ранее боеприпасы. Один из них сдетонировал и причинил ребенку травмы, от которых он скончался.

"К настоящему времени опрошены родители, соседи. С участием следователя-криминалиста проведен осмотр места, назначены взрывотехническая, баллистическая, генетическая экспертизы, изъяты мобильные устройства, системный блок, ноутбук", – говорится в сообщении.

Также следователи устанавливают обстоятельства появления боеприпасов у подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее полицейские задержали 34-летнего жителя столицы по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. При досмотре у него обнаружили и изъяли револьвер с четырьмя патронами.

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