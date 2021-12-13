Прокуратура организовала проверку после нападения на стоматолога в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичная прокуратура организовала проверку после инцидента с нападением на врача стоматологии на севере Москвы. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

"По решению Бабушкинского прокурора проведение проверки, принятие процессуального решения и дача оценки по факту покушения на убийство поручено территориальному органу столичного управления СК России", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие соответствующего процессуального решения.

Ранее очевидцы сообщили в полицию о нападении с ножом на врача частной стоматологии в Ясном проезде в Москве. 59-летний москвич, который, как выяснилось, проходил лечение в клинике, ударил медика ножом в живот.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Нападавшего задержали. Причина нападения в настоящее время выясняется.

