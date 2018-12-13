Пострадавших россиян при аварии поезда в Турции нет

Граждане России не пострадали при крушении скоростного поезда в Анкаре, сообщает ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

"По предварительным данным турецких экстренных служб, россиян среди пострадавших в железнодорожной аварии в Анкаре нет", – отметила она.

Утром 13 декабря скоростной поезд, следовавший по маршруту Анкара – Конья, сошел с рельсов, в результате чего перевернулись два вагона. Погибло не менее девяти человек.

В турецком Минтрансе отметили, что трагедия произошла из-за столкновения поезда с маневровым локомотивом, который не должен был находиться на путях.