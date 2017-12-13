Израиль сбил ракеты, выпущенные из сектора Газа

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Израильские военные сбили две ракеты, выпущенные палестинскими боевиками из сектора Газа. Данных о пострадавших нет.

Обстрел активировал сирены тревоги в районе города Сдерота, где живут около 25 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Ракетные обстрелы с территории палестинского анклава участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля.

О предыдущем обстреле сообщалось 11 декабря. Ракеты также были выпущены из сектора Газа.