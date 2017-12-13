На северо-востоке Москвы столкнулись четыре грузовика

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

На северо-востоке Москвы произошло ДТП с участием четырех грузовиков. В результате аварии погиб один человек.

"На внешней стороне 86 километра МКАД произошло столкновение четырех грузовых автомобилей. В результате аварии один человек погиб", – цитирует Агентство городских новостей "Москва" сообщение пресс-службы главного управления ГИБДД по городу.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, причиной аварии мог стать гололед и несоблюдение водителями скоростного режима.