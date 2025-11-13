13 ноября, 18:44Происшествия
В Москве задержан подозреваемый в вовлечении подростков в зацепинг
Фото: телеграм-канал "Следком"
В Москве задержан подозреваемый в вовлечении детей в занятия зацепингом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
По данным ведомства, 12 августа 19-летний злоумышленник совершил вместе с 15-летним подростком опасную для жизни и здоровья поездку на внешних элементах электропоезда. Данный инцидент произошел на станции Щербинка Курского направления Московской железной дороги.
При этом следователи выяснили, что подозреваемый не раз вовлекал детей в зацепинг. В результате молодой человек был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
Следователи проводят мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося. Сотрудники СК напомнили, что за склонение и вовлечение детей в совершение противоправных действий, которые представляют опасность для их жизни, грозит наказание в виде лишения свободы.
Ранее обвинение в вовлечении детей в зацепинг предъявили в Москве машинисту электропоезда. По версии СК, мужчина, являясь администратором закрытого канала в мессенджере и владельцем аккаунта в соцсети, регулярно публиковал видео, в которых призывал подростков к зацепингу.
Кроме того, злоумышленник координировал встречи детей на территории железнодорожных платформ. В частности, летом он убедил ребенка прокатиться на внешней стороне поезда. Таким образом юноша доехал от станции Бирюлево-Пассажирская, до платформы Булатниково. Мужчина задержан.
В столичном метро задержали двоих мужчин, проникших в тоннель на станции "Марксистская"