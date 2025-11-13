Прокуратура взяла на контроль инцидент с избиением учителя в школе в Москве

Фото: 123RF.com/irinapapoyan

Столичная прокуратура проконтролирует ход и результаты проверки, проводимой по факту избиения учителя в образовательном учреждении на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

Помимо этого, прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств происшествия.

Об избиении учителя стало известно днем 13 ноября. Нападение на педагога совершил отец ученика пятого класса. В результате в школу была вызвана скорая помощь и полиция. В настоящее время с родителем разбираются правоохранители.

Школа также проведет внутреннее расследование по факту случившегося. В столичном департаменте образования и науки заявили, что в системе московского образования нет места насилию, а жестокость и рукоприкладство будут наказываться по закону.

