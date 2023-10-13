13 октября, 14:36Происшествия
Минимум 17 человек погибли в результате взрыва у мечети в Баглане – СМИ
Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi
Минимум 17 человек погибли в результате взрыва у мечети в афганской провинции Баглан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местный источник.
Отмечается, что по меньшей мере еще 20 человек пострадали.
Ранее о взрыве у мечети во время пятничных молитв в городе Пули-Хумри, столице Баглана, сообщал телеканал Ariana News.
До этого мощный взрыв произошел рядом с мечетью в пакистанском городе Мастунг в провинции Белуджистан. В результате погибли 52 человека, пострадали более 100 человек.
Также не менее 16 человек погибли в результате взрыва в мечети в провинции Бадахшан, которая находится на севере Афганистана. По информации СМИ, при взрыве в том числе погиб полевой командир "Талибана" (движение признано террористической организацией, запрещенной в России).
Более 50 человек погибли в результате взрывов в двух мечетях Пакистана
Читайте также