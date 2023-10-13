Минимум 17 человек погибли в результате взрыва у мечети в Баглане – СМИ

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Минимум 17 человек погибли в результате взрыва у мечети в афганской провинции Баглан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местный источник.

Отмечается, что по меньшей мере еще 20 человек пострадали.

Ранее о взрыве у мечети во время пятничных молитв в городе Пули-Хумри, столице Баглана, сообщал телеканал Ariana News.

До этого мощный взрыв произошел рядом с мечетью в пакистанском городе Мастунг в провинции Белуджистан. В результате погибли 52 человека, пострадали более 100 человек.

Также не менее 16 человек погибли в результате взрыва в мечети в провинции Бадахшан, которая находится на севере Афганистана. По информации СМИ, при взрыве в том числе погиб полевой командир "Талибана" (движение признано террористической организацией, запрещенной в России).

Более 50 человек погибли в результате взрывов в двух мечетях Пакистана