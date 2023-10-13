БПЛА самолетного типа уничтожен на подлете к Брянску

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства РЭБ пресекли очередную атаку украинских террористов и уничтожили беспилотник самолетного типа на подлете к Брянску, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Минобороны РФ в своем телеграм-канале также сообщило о перехвате БПЛА над территорией Брянской области. Попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена около 10:00 по московскому времени.

В течение ночи 11 октября дежурные средства ПВО перехватили два беспилотника ВСУ над территорией Брянской области. Об этом проинформировали Богомаз и МО РФ.

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