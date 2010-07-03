Движение по двум полосам МКАД ограничено после ДТП

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Две полосы движения перекрыты на внешней стороне МКАД после аварии с тремя автомобилями. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

"В 20.00 столкнулись три автомобиля. Движение ограничено на 47-м километре по двум полосам", – рассказали в ведомстве.

Имеются данные об одном пострадавшем.

Ранее сообщалось об аварии на Варшавском шоссе. В районе деревни Бунчиха столкнулись четыре легковушки и фура. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

