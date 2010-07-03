Два человека пострадали в ДТП на юго-востоке столицы

В результате ДТП в столичном районе Марьино пострадали два человека. Легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом.

"Авария в районе дома №65 по Батайскому проезду. Инцидент произошел в 15:09. Два человека пострадали", – цитирует Агентство "Москва" источник в экстренным службах.

Ранее сообщалось, что у станции метро "Аннино" столкнулись два автомобиля. Авария произошла на Варшавском шоссе.

Один человек пострадал при столкновении двух иномарок на юго-востоке Москвы. Авария произошла на улице Полбина в районе дома № 32. Там столкнулись автомобили Volkswagen и Kia. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

